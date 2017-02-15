國5車禍 罹難家屬質疑：旅行社正在脫產

2017-02-15 18:34

〔記者陳紜甄／台北報導〕旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶協同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，以及蝶戀花旅行社委任律師、交通部觀光局與消保官等單位，今天下午在第二殯儀館召開治喪流程協調會，與罹難者家屬討論後續治喪流程細節。原本要討論治喪流程，但卻遭現場民眾批，連交代都沒交代、要怎麽談流程？也有家屬懷疑，蝶戀花旅行社可能已經在脫產，並要求政府應全力協助。

北市簡任消保官楊麗萍表示，每一位罹難乘客保險理賠六百萬元，司機的理賠，主管機關是公路總局，要向他們進行確認。此話一出，引起家屬不滿，他也是人命耶，為什麼沒有保障！

此外，現場也有家屬表示，昨晚有媒體打給周繼弘，卻發現他已就寢，質疑蝶戀花旅行社已在進行脫產。但楊麗萍回覆，如要申請假扣押，需付一定金額的保證金。楊麗萍表示，保證金的部分，可聯繫法律扶助基金會擔保，就不用提供保證金。但是，法扶會董事長決議會議在月底才會召開。對此，民眾再嗆聲，政府不是要全力協助嗎？等到那時候，蝶戀花旅行社就已經脫產了。

國道五號十二日晚間發生重大死亡車禍，由蝶戀花旅行社負責的武陵一日賞櫻團，行經國道五號進入國道三號時，往木柵方向時，直接衝出柵欄，共造成33人死亡、11人輕重傷。