維冠二審 受災戶淚求法官以殺人罪重判被告
2017-02-15 18:23
永康維冠大樓倒塌案二審，受災戶異口同聲痛批，建商偷工減料蓋大樓，是殺人、不是業務過失致死，希望法官變更起訴法條，改依殺人罪重判被告。圖為當時倒塌的維冠大樓。（資料照，記者蔡文居攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕去年206震災維冠倒樓弊案，今天台南高分院召開調查庭，因震災剛滿週年，近30位維冠大樓受災戶、家屬到場旁聽，受災戶異口同聲痛批，建商偷工減料蓋大樓，是殺人、不是業務過失致死，希望法官變更起訴法條，改依殺人罪重判建商林明輝等五名被告。
開庭時，背對旁聽席坐在一起的五名被告都低頭不語，但仍不認為自己有過失。
一審判決指維冠大樓為節省成本、偷工減料，加上樑柱設計強度不足、連接的大樑改小樑、應使用高拉力鋼筋卻誤用中拉力鋼筋等多項疏失，導致大樓耐震力不足倒塌，115人死亡。台南地院在去年11月依業務過失致死罪判建商林明輝、建築師鄭進貴與張魁寶、結構技師鄭東旭、維冠設計部經理洪仙汗等5人各最高刑度5年徒刑、併科罰金9萬元，被告全部上訴。
二審法官今天勘驗證據，鄭東旭律師主張，市府將維冠鑑定案交給由市府監督的南市土木技師公會進行，有失公正，也是全案未見公務員應負責任的可能原因之一，他認為有再鑑定必要。勘驗過程，律師重申此論點多次，法官忍不住說「就算公務機關有責，難道被告可因此免責？」，律師強調這與歸責、量刑有關。
旁聽受災戶表達意見時，李宗典胞姊李肅椊表示，事發一年，家屬傷痛依舊，聽5名被告說詞仍不認錯、不認罪，很可惡，她請法官變更起訴法條，依未必故意殺人罪重判；發言的近10位受災戶、家屬，也都一致認為不應依業務過失致死罪判刑，淚求法官改依殺人罪重判。
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