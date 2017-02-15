嘉義男子入車行竊癲癇發作 車主報案獲救

2017-02-15 18:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉57歲黃姓男子，今天下午跑進一台小貨車內行竊，車主發現時，黃某突然癲癇發作，在車上翻白眼；車主好心通報嘉義縣消防局，救護人員到場時黃某恢復心跳，隨後被警方移送法辦。

黃姓男子今天下午2點多在鹿草鄉一處番茄園附近行竊，園主聽到車門被開的聲音，察看發現黃某正在車內翻東翻西，當場喝叱，黃某疑似因緊張過度癲癇發作，反被車主所救。

黃某跟警方說，他只是看到車上有香菸想拿來抽，但車主發現車內的零錢都不見，黃某才拿出偷來的100多元零錢；車主說，黃某已經3次被他發現到車上偷錢，這次不再姑息。