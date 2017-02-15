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桃園桶屍案 兇嫌陳祐豎曾救獄友判無期徒刑定讞

2017-02-15  17:59

〔記者楊國文／台北報導〕桃園男子陳文軒遭擄人撕票的桶屍案，最高法院認定，主謀陳祐豎前年3月率同手下鄭志偉等人，穿著印有「刑警」字樣背心，喬裝警察到陳家將陳男押走，勒贖1千萬元不成撕票封屍，丟棄觀音鄉池塘裡棄屍，手段殘忍，但考量陳祐豎在獄中曾用哈姆立克法急救吃鐵蛋噎住的室友，仍有教化可能，今依擄人勒贖殺人等罪判陳祐豎無期徒刑定讞。

其他共犯部份，鄭志偉被判無期徒刑、張強龍涉協助棄屍判5年6月確定。此案判決定讞速度驚人，高院更一審去年11月24日才將陳祐豎從死刑改判為無期徒刑，上訴後，僅花2個多月時間即駁回上訴案定讞。

死者陳文軒的母親，去年在最高法院開庭時下跪磕頭，求法官主持公道，她說，陳祐豎犯後沒有一句道歉，根本沒有悔意，希望法官將他判死，「一命換一命」，但仍判他免死。

陳祐豎因積欠陳文軒上千萬元債務，他不滿屢遭催討，先計畫街頭狙擊對方失敗，再找人把陳文軒活活打死，將屍體裝入鐵桶灌水泥後丟在觀音鄉水池棄屍。

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  • 轟動全國的桶屍命案，主嫌陳祐豎（右二）、共犯鄭志偉（左二，戴眼鏡）。（資料照，記者楊國文攝）

    轟動全國的桶屍命案，主嫌陳祐豎（右二）、共犯鄭志偉（左二，戴眼鏡）。（資料照，記者楊國文攝）

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