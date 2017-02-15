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「被抓要關4年」 遭通緝女毒販躲警險跳樓亡

2017-02-15  21:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局破獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧為首的製毒工廠，起出1255包、7公斤重，市價500萬的毒咖啡包等新興毒品；林女在警方上門時，一度從3樓跳下，撞破2樓強化玻璃，應訊時還冒名被識破，她事後供出，因販毒判刑4年被通緝，如果被逮將要入監，被迫與男友分開，她才跳樓躲避追緝。

板橋警分局偵查隊、沙崙派出所破獲余凱威、林佳慧為首的製毒工廠，情人節當天破獲毒品工廠，林女還一度從3樓跳下，所幸受阻於2樓強化玻璃，救回一命，但仍連同現場共5嫌被逮回，她被逮後，還大罵男友，「早告訴你情人節去看電影，就不會被捉了。」

林女向員警抱怨，她要男友情人節帶她去看最新上映的「限制級戰警」，男友不肯，只好待在家中，未料下午3點多，警方攻堅進入，她電影看不成，還面對牢獄之災。

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  • 女毒販林佳慧（左1）與男友余凱威共同製毒，被追捕時，不要命從3樓跳下。她供稱，因被抓要關4年，只好跳樓逃命。（記者吳仁捷攝）

    女毒販林佳慧（左1）與男友余凱威共同製毒，被追捕時，不要命從3樓跳下。她供稱，因被抓要關4年，只好跳樓逃命。（記者吳仁捷攝）

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