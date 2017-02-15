台鐵癡漢摸女子大腿 瞎掰不小心被證人戳破

2017-02-15 17:06

〔記者王定傳／新北報導〕52歲蘇姓男子去年11月間，搭乘台鐵4209號區間車，在板橋站與山佳站間，伸手觸摸女子小美（化名）大腿上端近根部內側位置，小美大叫「有色狼」，蘇男惡行曝光後瞎掰被擠不小心碰到，楊姓證人指當時人雖多，但有空隙，新北地院法官依違反性騷擾防治法判拘50日。

去年11月19日晚間8時許，蘇男從台北車站上車，行經板橋站與山佳站間，刻意站到小美左側身旁，多次伸出以外套覆蓋住的左手，觸摸小美右大腿上端近根部內側隱私處，小美放聲大叫，蘇男惡行才曝光；但他堅稱當時人很多，因為被擠才碰到。

小美指證，當天蘇男以五根手指頭碰一下、碰一下的方式觸摸，不是不小心，剛開始她還以為有飲料碰到大腿，低頭一看竟是蘇男的手，後來她遠離蘇男，對方卻再靠近、撫摸，她立即大叫：「有變態」，蘇男當場回說是她自己過去給他摸，相當離譜。

楊姓證人也說，當時車廂雖擁擠，但人跟人之間會有空隙，除非煞車轉彎才會貼在一起，正常速率行進下，每個人都站好是不會碰觸到他人。

檢方因此將蘇男起訴，法官認為蘇男所為侵犯小美身體隱私，欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，更造成被害者心理不安全感，且對社會治安產生不良影響，判拘50日；可上訴。