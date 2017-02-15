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警破門緝毒 抓人變救人

2017-02-15  17:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔分局偵查隊今天上午7點持搜索票，前往新園鄉查緝1名有毒品、槍砲前科的王姓男子，沒想到警方到場時發現王男住處門窗緊閉，踹門而入後發現屋內客廳有正在燃燒的炭爐，警方趕緊將門窗打開，即時救了王嫌一命。

「我不想被關！」警方破門而入後，屋內飄散濃煙，燒炭味濃厚，王男昏昏沈沈的坐在椅子上，警方研判，查緝時間如果再晚1、2個小時，王男可能就沒有生命跡象，面對警方訊問，王嫌激動表示自己不想被關才會想不開。

警方表示，在取得搜索票後，選定今天上午進行查緝，沒想到抓人變救人，除了趕緊把門窗打開，把炭爐拿出屋外，警方也在屋內查獲毒品安非他命12包、海洛因3包、吸食器及空氣槍等。

警方透露，王嫌有槍砲、毒品前科，與之前的犯行累計，恐怕得面臨至少5年以上的牢獄生活，全案訊後依違反毒品危害防制條例等移送屏東地方法院檢察署偵辦。

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  • 內埔分局今天上午查緝毒品、槍枝，沒想到抓人變救人。（記者邱芷柔翻攝）

    內埔分局今天上午查緝毒品、槍枝，沒想到抓人變救人。（記者邱芷柔翻攝）

  • 警方在現場查獲安非他命12包、海洛因3包等毒品。（記者邱芷柔翻攝）

    警方在現場查獲安非他命12包、海洛因3包等毒品。（記者邱芷柔翻攝）

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