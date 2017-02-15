妻代交團費給蝶戀花負責人 罹難領隊任務「結案」

2017-02-15 17:37

〔記者陳紜甄／台北報導〕旅行公會全聯㑹副秘書長周志慶協同蝶戀花旅行社負責人周繼弘，以及蝶戀花旅行社委任律師、交通部觀光局與消保官等單位，今天下午在第二殯儀館召開治喪流程協調會，與罹難者家屬討論後續治喪流程細節。然而，現場家屬憤怒地表示，都還沒交代，就想要急著在19日發引火化嗎？

國道5號13日晚間發生重大死亡車禍，蝶戀花旅行社武陵一日賞櫻團所搭乘的遊覽車，由國道5號往木柵方向轉進國道3號時，直接衝出柵欄，共造成33人死亡、11人輕重傷。

治喪流程協調會上，領隊蕭如進的妻子黃小姐直接拿起麥克風向周繼弘表達不滿。她說，出事後，旅行社至今都沒有主動致電慰問，家屬打給旅行社留言要求回覆，都無下文，也沒有交代。

由於周繼弘都不發一語，黃小姐現場就問他，蕭如進是不是他的員工，周繼弘「點頭」。現場有家屬追問，那為什麼都沒有投保勞健保？周繼紅弘仍舊低頭不語。

為了證明蕭如進是蝶戀花旅行社的員工，以及完成蕭如進尚未了結的後事，黃小姐現場拿出13日事故當天，蕭如進遺物中的現金8510元，內容項目是旅客上車後繳納的團費與相關支出的收據，「我是認真要交給你」，並要求周繼弘簽字領取。

治喪流程協調會結束後，周繼弘在黃小姐的不斷要求下，簽了一個字「弘」，現場家屬看了一下說，「簽全名啦！」周繼弘才簽了全名，原本拒收的8150元，但看在黃小姐態度堅定要他收下，他才勉為其難收下。