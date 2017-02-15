漠視不關心？基隆自殺通報比逐年下降

2017-02-15 18:00

〔記者林欣漢、吳政峰／基隆報導〕電影「獵殺代理人」描述人類運用高科技遙控人型替身，人與人間的關係變得陌生疏離，基隆市生命線協會發現，基隆市的自殺通報自101年起呈逐年下降趨勢，生命線主任李昌萬說，近年手機通訊軟體蓬勃發展，彼此隔著螢幕傳訊息，難以理解對方的真實情緒，是很大的危機。

生命線分析發現，101年基隆市自殺通報比為10，比全國平均8.1還高，但隔年即呈現死亡交叉，並持續下滑，104年基隆自殺通報人次為566人次，較前一年下降7.2％，通報比僅剩6.9。

李昌萬認為，隨著社會變遷，人們的價值觀差異逐漸擴大，在高度競爭下，生活緊張壓力也增加，衍生出許多文明病，尤其是近年通訊軟體蓬勃發展，網路連結度高，但大家花太多時間在通訊軟體上互動，反而無法察覺到對方是否真的需要關心幫助。

他表示，基隆陰雨日子多，失業人口不少，提醒民眾多關心周遭親友的情緒反應，有需要隨時可打給生命線1995專線，像日前的北投狠父殺子血案，雖然打電話幫助不大，但透過傾聽、陪伴，相信小孩子可倖免於難。

基隆生命線今年邁入40歲，目前正招募培訓新志工，李昌萬說，只要年滿23歲、高中職以上學歷，口齒清晰，熟國、台語，品行端正身心健康，對志願服務工作有熱忱者皆可報名，電洽：02-24301595。

生命線社工賴佳勵說，生命線志工需要一定專業，培訓第一階段先上情緒壓力調適、團體自我探索、諮商基礎理論等基本課程，第二階段是進階專業課程，學習輔導助人技巧，同理心體會來電者的情緒、心情，第三階段為危機處理，遇到來電者有尋死念頭，或正在進行服藥、割腕等動作，志工自己也要冷靜，依正常SOP通報警消救援，第四階段是正式上線，接電話時都有督導協助，討論應答過程是否妥當，而各階段都有評量考試，確認是否適任。

李昌萬表示，為鼓勵民眾參與生命線志工招募，預定在各階段的通識課程對外開放，讓非參與志工培訓的民眾也能參加，課程內容不但可以瞭解社會現象與問題，提供多元學習豐富參與者的生活色彩外，更希望能啟發民眾對社會弱勢族群的關懷，形成正向良善循環。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

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