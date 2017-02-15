情人節沒情人 男偷女內衣DIY被逮

2017-02-15 17:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕情人節沒情人，男子偷內衣尻槍！花蓮玉里鎮一名王姓男子，穿著紫色外套騎到一處民宅騎樓前偷走內衣，被監視器全都錄！玉里派出所2名菜鳥警察昨巡邏時，發現男子又要犯案立刻盤查，男子聽到「偷竊畫面被拍到」，只好乖乖承認，是因為「無法克制強烈欲望」，今天被警方依竊盜罪嫌函送法辦。

路口監視器畫面中，皮膚黝黑男子穿著紫色外套、騎白色電動車，在玉里鎮一處民宅前騎樓發現門口晾掛女性胸罩、內褲，他東張西望一番，見四下無人就下車偷內衣得逞。

花蓮玉里警分局上週就接獲報案，調閱附近監視器發現男子偷竊畫面後，卻因電動機車上沒有車牌，畫面也不夠清楚無法追查其身份，但竊賊的紫色外套、短髮特徵明顯，玉里派出所警員馬正傑、曾冠穎才到派出所報到幾個月，但機警記住男子特徵。

2菜警昨天下午巡邏時，發現33歲王姓男子鬼祟的模樣，穿著的外套「和監視器畫面很像」！立刻上前盤查，男子本來堅決否認，但警方說「你偷內衣的畫面都被監視器錄影了」！王男只得心虛認罪。

警方至王男住處查獲4件各色胸罩、8件女性蕾絲內褲，男子供稱，自己沒女友、大家都在過情人節，「實在是忍不住很想要」，才會上街偷內衣自己「DIY」。

派出所所長林佑為說，2名警員去年從警專畢業，才剛到派出所報到不久，態度都很積極認真，昨天「開胡」第一次破獲刑案，也替2人感到高興，只是內衣迄今只有1名受害人來領走6件，令警方傷腦筋。

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