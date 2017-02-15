情人節沒情人 男偷女內衣DIY被逮
2017-02-15 17:08
〔記者花孟璟／花蓮報導〕情人節沒情人，男子偷內衣尻槍！花蓮玉里鎮一名王姓男子，穿著紫色外套騎到一處民宅騎樓前偷走內衣，被監視器全都錄！玉里派出所2名菜鳥警察昨巡邏時，發現男子又要犯案立刻盤查，男子聽到「偷竊畫面被拍到」，只好乖乖承認，是因為「無法克制強烈欲望」，今天被警方依竊盜罪嫌函送法辦。
路口監視器畫面中，皮膚黝黑男子穿著紫色外套、騎白色電動車，在玉里鎮一處民宅前騎樓發現門口晾掛女性胸罩、內褲，他東張西望一番，見四下無人就下車偷內衣得逞。
花蓮玉里警分局上週就接獲報案，調閱附近監視器發現男子偷竊畫面後，卻因電動機車上沒有車牌，畫面也不夠清楚無法追查其身份，但竊賊的紫色外套、短髮特徵明顯，玉里派出所警員馬正傑、曾冠穎才到派出所報到幾個月，但機警記住男子特徵。
2菜警昨天下午巡邏時，發現33歲王姓男子鬼祟的模樣，穿著的外套「和監視器畫面很像」！立刻上前盤查，男子本來堅決否認，但警方說「你偷內衣的畫面都被監視器錄影了」！王男只得心虛認罪。
警方至王男住處查獲4件各色胸罩、8件女性蕾絲內褲，男子供稱，自己沒女友、大家都在過情人節，「實在是忍不住很想要」，才會上街偷內衣自己「DIY」。
派出所所長林佑為說，2名警員去年從警專畢業，才剛到派出所報到不久，態度都很積極認真，昨天「開胡」第一次破獲刑案，也替2人感到高興，只是內衣迄今只有1名受害人來領走6件，令警方傷腦筋。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 杯具啊！ 誤觸鐵捲門…下一秒重壓BMW車頂
- 假少將騙兩岸詐千餘萬 吳宗憲也成行騙幌子
網友回應
熱門新聞
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 川普︰北美自貿協定 加國部分僅需微調
- 台客愛比價要求CP值？ 旅行社人員道心酸
- 扯！強國將拍「李宗瑞傳」劉樂妍挺G奶試鏡
- 劉詩詩大露裸背 化身芭蕾女伶飄仙氣
- 證券行情表、證券表格
- 米勒投入經典賽 只為報恩李蘭
- 討媽祖歡喜 夫妻自製巨無霸大枝香陪進香
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世
- 誤PO汪笨湖死訊 徐國勇再發文： 保佑康復
- 與日核災區簽觀光協定 藍議員轟賴清德：你是日本人嗎？
- 華信航空第二機隊上半年成立 主攻國內線
- 老市長女兒 官邸重溫愛情故事
- 雙駕駛制度行不行？ 公路總局：實行有難度
- 遭冒名跟粉絲要LINE 畢書盡暴氣
- 河川疏濬量最大 屏縣防堵河川揚塵
- 測試完成 杜拜7月起推無人機載客
- 經典賽》荷蘭赴亞利桑那集訓 找韓職球隊練兵
- 傳統領域劃設辦法上路 原民團體、立委不買帳
- 東琉碼頭招商未營運 縣府解約
- 楊乃文弱不禁風 走一步退三步
- MLB》手肘韌帶撕裂傷 新人王大熱門恐提前報銷
- 爭取高雄第三條捷運 市籍綠委有志一同
- 轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
- 連任有信心？柯文哲：剩下「六年」處理好文山區都更
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 視察國圖南部館 林全盼4年完工
- 北市公立幼兒園新增480名額 5/24起報名
- 頭份代表會副主席補選 陳學琳接任
- 中職》羅力返台報到 要繼續幫富邦贏球
- MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」
- 華航達美合作備忘錄 3月中旬可望敲定
- 洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反
- 賈靜雯緊張肚劃一刀 咘咘熱情趴肚遭踢回
- 華航何煖軒：今年獲利一定比去年好
- 花蓮爭原博館 選址評委：文化深度不夠
- 嘎嘎帶妹回家過夜 週刊爆：寶兒不滿狂到他家鬧事
- 美股續漲 連4天創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：情人節沒情人 男偷女內衣DIY被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分