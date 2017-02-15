全民抓車手 台中清水警分局祭萬元獎金

2017-02-15 17:21

〔記者張軒哲／台中報導〕全民檢舉抓車手賺萬元獎金！隨著網路資訊無遠弗界，清水警分局利用分局臉書粉絲團及在轄區內ATM張貼檢舉車手專刊，祭出高達1萬元獎勵金鼓勵民眾檢舉、提供線索協助警方查獲詐欺車手，讓詐欺車手無所遁形成為「全民公敵」，盼藉由警民力量，讓詐騙無所遁形。

清水分局表示，目前詐欺車手大多利用大型購物中心、百貨公司、超商等處ATM提領詐欺贓款，歹徒因公共場所人潮眾多，較易掩人耳目而躲避查緝，對被害人進行詐騙操作提款，警方將持續加強勤務編排警力，在車手常出沒的熱點區域盤查和埋伏，也請民眾共同參與打擊犯罪工作，若經民眾檢舉或提供線索協助警方查獲詐欺車手，最高可獲得1萬元獎勵金。

清水分局指出，民眾若發現於ATM提款者有「多次提款」、「戴口罩、安全帽」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」以及「邊使用手機邊操作提款」等疑似車手特徵時，可通報警方；若接到類似詐騙電話，切勿依照歹徒指示操作提款，如遇詐騙問題可撥165反詐騙專線電話詢問。