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怒斥旅行社不聞不問 領隊妻：看臉書才知丈夫罹難

2017-02-15  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆，旅行社負責人周繼弘今日在台北第二殯儀館，面對家屬舉行治喪流程協調會。在事故中喪命的蕭姓領隊妻子在現場怒斥周男，直批意外發生後她聯繫員工卻沒得到答案，看到臉書才知道丈夫已經罹難。

蕭妻指出，自己的老公在蝶戀花已經工作3、4年了，每次都是早出晚歸、還坐老舊的遊覽車帶團。她當晚在事故消息傳出後，連忙打電話到旅行社，希望員工可以提供消息，但後來連1通電話也沒接到。

蕭妻痛心地說，直到她看到臉書上的朋友留言，才得知丈夫遭遇不幸，她心碎地表示，撫恤金她可以不要，因為她要的是老公平安無事。

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  • 國道五號重大車禍，15日下午蝶戀花旅行社負責人周繼弘（左）與旅行公會代表，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。蕭姓領隊妻子妻子（右）怒斥旅行社不聞不問，她看臉書才知道丈夫已罹難。（記者羅沛德攝）

    國道五號重大車禍，15日下午蝶戀花旅行社負責人周繼弘（左）與旅行公會代表，在第二殯儀館召開治喪流程協調會。蕭姓領隊妻子妻子（右）怒斥旅行社不聞不問，她看臉書才知道丈夫已罹難。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆 領隊
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