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詐團網拍演唱會門票騙錢 人頭帳戶得賠近16萬元

2017-02-15  17:53

〔記者黃建華／高雄報導〕余姓女子前年在網路上，看到有人網拍「江蕙演唱會」門票，因活動一票難求，立刻匯款15萬7700元購25張票，事後才知被騙，憤而報警，針對匯款帳戶所有人蔡姓男子提告並附帶民事求償，蔡男雖辯稱他是求職應徵司機被騙走存摺，但高雄地院刑事部分判他拘役40日，可易科罰金，民事部分今則判他應賠余女15萬7700元。

判決指出，被告蔡男於民國104年1月10日下午4時許，在高雄市高雄火車站旁「麥當勞」前，將其所有帳戶存摺影本、提款卡及密碼，交予不詳姓名年籍、自稱「夏哥助理」的成年男子，「夏哥助理」與所屬詐欺集團取得蔡男帳戶資料後，於樂天拍賣網站刊登販賣「歌手江惠演唱會門票」的不實訊息，並留下Line名稱為「SUPER 江」之帳號供買家聯絡，余女於104年1月11日晚上7時許，上網瀏覽得知這個訊息後，因誤信該販賣訊息為真，而匯款15萬7700 元購買演唱會門票共25張，但迄今未取得所購門票。

余女知道受騙提告並求償，高雄地檢署檢察官偵查後，將詐騙集團使用的人頭帳戶所有人蔡男，依詐欺幫助犯起訴，聲請簡易判決處刑，經雄院以幫助犯詐欺取財罪判處蔡男拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日，蔡男不服提起上訴被駁回。

至於附帶民事求償部分，高雄地院民庭也判蔡男敗訴，應賠償余女15萬7700元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 蔡姓男子聲稱，遭詐團騙取帳戶存摺影本、提款卡及密碼，讓他當了人頭帳戶。圖為江蕙演唱會場場爆滿、一票難求，粉絲排隊搶和看板合照的盛況。（資料照，記者陳慧玲攝）

    蔡姓男子聲稱，遭詐團騙取帳戶存摺影本、提款卡及密碼，讓他當了人頭帳戶。圖為江蕙演唱會場場爆滿、一票難求，粉絲排隊搶和看板合照的盛況。（資料照，記者陳慧玲攝）

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