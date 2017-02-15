男夾玩具沒斬獲砸機洩憤 警民聯手逮捕雙掛彩
2017-02-15 17:02
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區一名蔡姓中年男子，花了100多元玩夾娃娃機卻空手而回，憤而敲破機台玻璃，竊取機台內的20組金箔旺財包，員警獲報到場追捕，陳姓民眾見義勇為試圖阻攔蔡嫌，卻反遭蔡嫌持刀劃傷肩膀，員警陳柏瑋左腳骨折，最後成功將蔡嫌逮捕，移送法辦。
清水警分局安寧派出所今日凌晨接獲報案，指在梧棲區文華街194巷童綜合醫院後方，有男子以鐵棒敲破夾娃娃機玻璃，竊取機台內獎品，員警黃彤恩、陳柏瑋獲報抵達現場後，發現蔡嫌遭多名民眾圍堵，但蔡嫌仍不束手就擒，突然掏出預藏的工具刀，攻擊熱心協助追捕的陳姓民眾，陳男肩膀遭輕微劃傷，所幸傷口不深，並無大礙。
安寧所所長呂淑怡說，在追緝過程中，陳柏瑋奮不顧身由一層樓高的平台跳下攔截，致左腳骨折，但陳員仍忍痛奮勇逮捕嫌犯歸案，警民合作無間，雖雙雙掛彩，仍順利逮捕蔡嫌。
警方調查，42歲蔡嫌無業且有毒品及公共危險罪前科，他供稱，因不滿花費百餘元卻仍未夾取任何物品，才憤而破壞機台，因蔡嫌為脫逃而持刀傷人，已觸犯刑法強盜罪，另併案依毀損罪移送法辦。
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