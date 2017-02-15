聯結車擦撞機車意外 騎士卡進車頭下

昭姓騎士與聯結車發生擦撞，連車帶人卡進車頭下。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-15 16:33

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區今下午2時許發生聯結車擦撞機車意外，一名30歲的昭姓騎士行經新五路二段及蓬萊路口時，與一輛物流的聯結車發生擦撞，連車帶人卡進聯結車頭下，動彈不得，機車零件散落一地，路過民眾趕緊協助報案。

警消趕抵後發現昭姓騎士受困車底，身上有多處擦傷，左腳疑似骨折，但意識清醒，暫無生命危險，使用器具協助脫困後將他送往淡水馬偕醫院急救，詳細肇事原因仍待警方調查。