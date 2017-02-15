另類情人節！毒蟲網購安毒 開趴前太HIGH遭逮

2017-02-15 16:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕昨天西洋情人節，毒蟲林秉彥網購市價逾30萬元600多公克安毒，邀單身毒友，準備開趴，未料，還來不及開趴，就被警方查獲。

基隆市警一分局南榮路派出所昨天下午3時獲報曲水街四樓住宅內有人吸毒，巡佐潘世熊、警員方嘉琳趕到現場。

潘聽到屋內有交談聲，敲門查訪屋內人員起初拒不開門，經警勸喊後才將房門打開。潘進入訪查發現屋內有3名男子，分別為38歲有毒品、詐欺前科的男子林秉彥與35歲有槍砲、毒品的林姓男子及33歲有毒品、竊盜前科的柯姓男子。

潘見3人神色慌張，經林秉彥同意搜索後，先在房內查獲1小包0.40公克海洛因包，接著在陽台下的遮雨棚上赫然發現1大包重502.3公克安非他命與散落在一樓空地的5小包、重161.4公克安非他命，合計共查獲663.7公克安非他命。

林被帶回派出所供稱，毒品他都是在網路上向不詳身分男子購得，全都是自己要吸食，否認販毒。

林還說，昨天是西洋情人節，才邀還單身的林與柯姓友人至家中吸食安非他命。

所長傅雄麟則說，他懷疑林等人準備開趴，開趴前，太早HIGH，被警方循線查獲；警訊後，將全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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