啃15歲幼齒 王姓男子「轉大人」判刑3月

2017-02-15 16:38

〔記者黃建華／高雄報導〕前年剛滿18歲的王姓男子，從「臉書」社群網站結識未滿16歲的女網友，雙方認識不到一個月，王男想嘗嘗「轉大人」的滋味，竟將少女約到家中偷嘗禁果，事後被少女母親知悉提告，高雄地院今將王男依對14歲以上、未滿16歲之女子性交，處有期徒刑3月。可上訴。

判決指出，現年20歲的王姓男子，前（104）年12月間，透過臉書（Facebook）社群網站結識當時年僅15歲的女網友A女，進而成為男女朋友關係。

王男明知A女為14歲以上未滿16歲之人，竟於同年12月16日下午5時許，在其位於高雄市住處內，未違反A女意願，對A女性交得逞。經A女母親知情，訴請三民第二分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

法官審理考量，王男於本案行為之際年僅18歲，年紀尚輕，與A女同屬涉世未深，又正值年輕氣盛，思慮難免有未盡周全之處，對於兩性相處分際未能拿捏得宜，而經A女同意下與之為性交行為，並無違背A女意願，堪認其惡性尚非重大，因此量刑3月。