| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

啃15歲幼齒 王姓男子「轉大人」判刑3月

2017-02-15  16:38

〔記者黃建華／高雄報導〕前年剛滿18歲的王姓男子，從「臉書」社群網站結識未滿16歲的女網友，雙方認識不到一個月，王男想嘗嘗「轉大人」的滋味，竟將少女約到家中偷嘗禁果，事後被少女母親知悉提告，高雄地院今將王男依對14歲以上、未滿16歲之女子性交，處有期徒刑3月。可上訴。

判決指出，現年20歲的王姓男子，前（104）年12月間，透過臉書（Facebook）社群網站結識當時年僅15歲的女網友A女，進而成為男女朋友關係。

王男明知A女為14歲以上未滿16歲之人，竟於同年12月16日下午5時許，在其位於高雄市住處內，未違反A女意願，對A女性交得逞。經A女母親知情，訴請三民第二分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

法官審理考量，王男於本案行為之際年僅18歲，年紀尚輕，與A女同屬涉世未深，又正值年輕氣盛，思慮難免有未盡周全之處，對於兩性相處分際未能拿捏得宜，而經A女同意下與之為性交行為，並無違背A女意願，堪認其惡性尚非重大，因此量刑3月。

廣告
  • 剛滿18歲的王姓男子想嘗嘗「轉大人」的滋味，竟將未滿16歲的女網友，約到家中偷嘗禁果。（示意圖）

    剛滿18歲的王姓男子想嘗嘗「轉大人」的滋味，竟將未滿16歲的女網友，約到家中偷嘗禁果。（示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禁果 臉書 轉大人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：啃15歲幼齒 王姓男子「轉大人」判刑3月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.