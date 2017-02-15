國5車禍治喪流程協調會 家屬怒：叫真正的老闆來

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（左）面對提問數度低頭不語，罹難者家屬認為會議毫無誠意。（記者羅沛德攝）

2017-02-15 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對前晚發生的遊覽車意外，蝶戀花旅行社負責人周繼弘今下午與旅行公會代表召開治喪流程協調會，但周繼弘面對提問數度低頭不語，罹難者家屬認為會議毫無誠意，紛紛痛批：「你到底是來幹什麼的？」、「叫你爸爸（創辦人周比倉）出來！」

綜合媒體報導，由於周繼弘面對家屬質問僅以低頭、道歉來應對，在場家屬相當氣憤，要求蝶戀花「真正的老闆」出面說明，家屬憤怒地說：「他坐在那邊絕對不會講話，因為他根本不是老闆！」、「叫你們那個老老闆出來啦！」表示蝶戀花毫無誠意，要如何談後續處理事宜？

司機康育薰的女兒康宜甄則在現場強調「你有沒有辦法證明，那車子是我爸爸的？為什麼都推到我爸身上？」更直言：「不給交代、爸爸就不入殮！」