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誇張！怪婦把賣場當試吃會 還讓愛犬試吃狗餅乾

2017-02-15  16:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕42歲邱姓婦人把連鎖賣場當試吃會，除讓愛犬試吃狗餅乾及自己也試吃棗子，怪異舉止引人側目，邱婦還行竊商品，店家原想請她結帳後不願追究，她卻矢口否認，只好報警處置。

左營警分局調查，有多次竊盜前科的邱婦於13日下午1時，抱著愛犬進入左營區賣場買東西，大剌剌將貨架上狗餅乾打開讓愛犬試吃，隨後將狗餅乾放回貨架，其餘客人看到誇張行徑，立即提醒店員。

邱婦當時已經到生鮮區「試吃」棗子，店員趨前告知必須結帳後才可食用，她即將水果丟棄地上辯稱是掉出來的，但店員檢視發現有啃咬痕跡。

其實客人也看到她拆掉牙膏包裝盒，將牙膏逕自放進自己背包，店員也發現她竊取100餘元的洗衣柔軟精，店家要她結清試吃品及背包商品，她卻只願意拿出牙膏結帳，不顧店家反覆提醒背包內還有商品，只好依法處理。

邱婦有弱視，目前從事按摩業，她應訊時表示，因為服用鎮定劑後精神恍惚才有失序行為，不過警方認為她知道將商品外包裝拆除，並選擇店內監視器死角處下手，不予採信，訊後依竊盜罪嫌送辦。

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  • 婦人把賣場當試吃會，有吃又要拿被逮。（記者洪臣宏翻攝）

    婦人把賣場當試吃會，有吃又要拿被逮。（記者洪臣宏翻攝）

  • 邱姓婦人把愛犬試吃後的狗餅乾放回貨架，舉止怪異。（記者洪臣宏翻攝）

    邱姓婦人把愛犬試吃後的狗餅乾放回貨架，舉止怪異。（記者洪臣宏翻攝）

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