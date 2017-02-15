毒窟被搗思報復？3屁孩槍擊派出所！

迴龍所所長宿舍玻璃被槍擊彈痕累累。（記者余瑞仁翻攝）

2017-02-15 16:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區與新北市交界的迴龍派出所，去年6月27日凌晨1點半左右突然遭到歹徒槍擊，所長宿舍窗戶被鋼珠彈射擊迸裂，當時正準備就寢的所長吳明彰立即追查，調閱監視影像發現是先前緝毒查獲的3名屁孩涉案，循線逮捕19歲的施姓男子與林姓、葉姓少年到案送辦。

警方說，施姓男子住在派出所後方巷子，因住家常有青少年聚集吸毒被檢舉，去年6月間被警方搗獲毒窟，逮捕聚集吸毒的多名青少年，數日後就發生派出所遭槍擊案。

宿舍窗戶被射破的迴龍所長吳明彰指出，案發時他就在寢室內，突然聽到樓下一陣傳串空氣槍擊發與窗戶破裂的聲音，探頭查看時，發現3名男子逃去的身影，而窗戶玻璃留下6處破裂彈痕，研判是被空氣槍射擊鋼珠造成。警方調閱監視影像追查，發現犯案的是數日前逮捕的青少年吸毒犯，循線逮獲施男與林姓、葉姓少年分別依毀損罪嫌移送檢方偵辦與少年法庭審理。

檢方調查時，施男稱說只是與朋友相約「打小鳥」，並非「報復警察」，空氣槍是林姓少年拿來的，突然見他對著派出所開槍，他也很意外。檢察官對此認為施男並非行為人，也沒共謀事實，今天偵結將他以不起訴處分。林姓、葉姓少年另由少年法庭審理中。

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