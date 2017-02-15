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替妹妹出頭 男出拳毆打妹男友鬧出人命被訴

2017-02-15  16:02

〔記者黃建華／高雄報導〕吳姓男子酒後看見妹妹與江姓男友吵架，挺身幫胞妹出頭，卻與江男大打出手，出手太重打死江男，高雄地檢署今將吳男依傷害致死罪提起公訴。

檢方起訴指出，吳姓男子去年1月16日到胞妹吳女工作的鳳山區卡拉OK喝酒，目睹胞妹欲阻止江姓男友酒後騎機車離去，吳女和江姓男友為此起爭執口角，吳男看不過去，挺身幫胞妹，竟涉嫌出拳毆打江男，造成江南流鼻血昏闕過去，經送醫後腦部重創傷重不治。

案經江姓男子父親和女友提告，檢方偵結，認定吳姓男子不是蓄意殺人，係不慎出手太重，將他依傷害致死罪提起公訴。

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  • 起訴示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    起訴示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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