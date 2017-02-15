苗市資源回收場大火 黑煙蓋天

苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，今天近午發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）

2017-02-15 15:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，今天近午發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾，加上現場位處偏郊，水源缺乏，消防車也無法全數進入，只能靠接管加壓方式灌救，但因水線不足，僅能進行防堵，防止火勢擴大，現場持續燃燒，濃密黑煙也直沖天際，景象駭人。

苗栗縣消防局於今天上午10點47分接獲報案，指苗栗市大坪頂公墓旁1家資源回收場發生火警，派遣13輛消防車32名消防隊員前往搶救。

但因資源回收場位處山坡，且通達道路狹小，僅容一輛車輛通行，消防車無法全數進入，只好接管拉水線進行灌救，消防人員評估，火勢在一時半刻內，恐無法撲滅。

資源回收場人員表示，近來為掃墓時節，今天上午資源回收場旁，有民眾利用火燒的方式想要燒除墓園雜草，結果延燒到場內；由於場內堆放有100公噸已壓縮打包完畢的塑膠回收物，且場內也堆有廢棄輪胎等易燃物品，發現失火要滅火時，已無法控制。

苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，今天近午發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）

苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，今天近午發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）

苗栗市大坪頂公墓旁一間資源回收場，今天近午發生火警，由於場內堆放了約100公噸的塑膠、廢輪胎等物品，火勢一發不可收拾。（記者彭健禮攝）