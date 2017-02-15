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不爽午餐被吃掉 失業男砍傷哥哥逃逸
2017-02-15 15:23
花蓮市林姓男子情緒失控拿刀砍傷哥哥，現場留下斑斑血跡，警方拉起封鎖線調查。（記者王錦義攝）
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林姓男子因病長期失業，在家當啃老族又情緒暴躁，三天二頭就跟家人吵架，今天中午疑不滿午餐被吃掉，竟拿著水果刀往哥哥背部刺去，哥哥大喊救命逃走，林男還不放過一路追殺，全身被刺傷多刀，現場留下斑斑血跡，林男隨後騎機車逃亡，傷者送醫急救所幸沒有生命危險，花蓮警方目前追緝當中。
附近鄰居說，46歲林姓男子是個問題人物，經常在家裡大吵大鬧，不是摔東西就是罵人，常常鬧到警察登門處理，最近家人受不了申請家暴令要林男搬走，結果林男反而更發狠拿刀殺人，中午還聞到濃濃的汽油味道，很擔心林男拿汽油縱火洩恨，真的是社區不定時炸彈，希望趕快抓去關避免更大的危害。
花蓮警方指出，林男騎乘銀灰色的重型機車逃逸，身高約166公分穿著黑色背心，皮膚黝黑，身上疑有血跡，由於林男情緒不穩，目前已掌握林男逃逸路線，發動全縣警網依照機車號碼與特徵尋找，將以最快速度把人逮捕，全力追緝行兇後逃逸的林男到案。＃
花蓮市林姓男子情緒失控拿刀砍殺哥哥，現場留下斑斑血跡。（記者王錦義攝）
花蓮市林姓男子今午持刀砍傷哥哥，刀子斷掉留在現場。（記者王錦義翻攝）
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