賣淫主打「教音樂」…女老師竟是逃逸外勞

2017-02-15 15:19

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方日前執行網路巡邏時，發現論壇中有人張貼「依蝶音樂學院」招生訊息，點選進入網頁赫見女子性感火辣清涼照，還用帶有性暗示的字眼寫下「嚴格的老師會給壞壞的你特別的處罰唷！」懷疑該網頁媒介性交易。

經警方循線追查，發現該網頁確實從事色情交易，經營者租下民宅，以個人按摩工作室作為掩護，實際上媒介印尼籍女子與男客從事性交易。警方見時機成熟前往埋伏，當場查獲綽號「咪娜」等4名身材姣好的小姐從事賣淫，現場還查扣未使用保險套71個，一舉破獲該色情應召站。

警方清查4名女子身分時，發現4人全都是印尼籍逃逸外勞，4人皆表示原本在工廠上班，但因為時間長、工作辛苦加上收入不多，為了賺更多錢回到家鄉，今年初開始轉而下海賣淫，全案訊後依違反社會秩序維護法對4人裁罰，除聯繫外勞仲介到案說明外並持續追查應召站負責人。