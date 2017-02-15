北醫一傷患仍中度昏迷未脫險 另兩人穩定

2017-02-15 15:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕國道5號車禍中，3名患者被送往台北醫學大學附設醫院，院方表示，3名患者傷勢沒有惡化，但仍在加護病房治療；其中，65歲的連國淵傷勢最重，仍在中度昏迷狀態。

院方人員表示，連國淵頭部有挫傷、腦出血，且多處骨折，還合併肺部挫傷和氣血胸，昏迷指數6到7分，屬於中度昏迷；但外傷指數高達36分，非常嚴重。外傷指數超過16分，就屬於重大外傷。

另外兩名傷患傷勢較輕，目前生命跡象穩定。院方表示，另外兩名女性傷患許永珠、黃魏月秀仍在加護病房觀察；其中黃魏月秀傷勢較輕，再觀察1到2天後，就能轉到普通病房，順利療養的話，1週後就能返家休養。