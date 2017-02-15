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移送毒蟲販毒3罪 警方遭地檢署打臉「全不起訴」

2017-02-15  14:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子被新北市金山警分局查獲持有3公克K他命與720公克混合咖啡包（未檢驗出毒品），被警方依持有、販毒等罪嫌移送。基隆地檢署調查，警方僅查獲3公克K他命，並未超過20公克，連持有三級毒品罪都不構成，遑論販毒，將全案處分不起訴。

金山分局偵查隊長徐志勇指出，本案是法院核發的搜索票，警方依合法程序完成搜索，他尊重檢察官職權不起訴的決定。

處分書指出，20歲簡姓男子去年2月間某日晚間8時，與李姓友人至基隆市凱悅KTV被金山警方查獲，無償提供李姓友人拉K。

警方2個月後在簡住處查獲3小包、重約3公克的K他命與33小包、重約720公克的混合性咖啡包。警方訊後將簡依持有K他命、意圖販毒與轉讓等3項罪名法辦他。

檢察官一查，警方並未對簡實施通訊監察，也沒扣到帳冊等販毒事證，無法僅憑扣到的毒品就認定簡有販毒。此外，警方扣得的33包混合性咖啡包，並無毒品反應，只有查到3公克K毒；由於數量並未超過20公克，也不構成持有三級毒品罪。

至於，簡被控轉讓罪部分，李證稱，他是在簡住處拉的K，並不是在凱悅KTV；由於警方當時並未對李進行採尿，無法佐證簡是在KTV轉讓K毒供李吸食，因此轉讓部分也處分不起訴。

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  • 金山警方移送毒蟲販毒等3罪，全遭檢方打臉，3罪都不構成犯罪。（記者林嘉東攝）

    金山警方移送毒蟲販毒等3罪，全遭檢方打臉，3罪都不構成犯罪。（記者林嘉東攝）

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