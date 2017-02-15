LV鑰匙包插在機車上 車還在包卻不見...

2017-02-15 14:22

〔記者錢利忠／台北報導〕楊姓男子去年見停在路邊的機車鑰匙孔，插著車主忘記拔的鑰匙及LV品牌鑰匙包，好心拔下鑰匙並打電話報案，但有要事在身的他，沒等警察到場，就將鑰匙插回機車上即離去；事後機車雖沒被偷，但車主發現鑰匙包遺失，質疑是楊男偷走而提告，台北地檢署勘查附近監視器畫面，認定楊男未涉竊，今天將他不起訴。

去年10月清晨，楊男路過台北市民生東路，見停放路旁的機車鑰匙孔，插著1把鑰匙及LV鑰匙包，即先將鑰匙連同鑰匙包一起取下，並打電話報警，但他等了大約5分鐘，即因有要事先行離開。

車主事後發現LV鑰匙包遭竊報警，並稱放在鑰匙包內的3萬元現金不翼而飛；楊男應訊時否認涉竊，指擔心車主的機車失竊，才先取下鑰匙報警，後因有事在身要先離開，才再將鑰匙連同鑰匙包插回機車上，當時他並未打開鑰匙包查看，不知道裡頭有無現金。

檢警勘查附近監視器畫面發現，楊男當時確實有先取下機車上的鑰匙包，並抓著鑰匙包站在路旁甩鑰匙等候，後來他離去前又將鑰匙插回機車上，監視器畫面並未拍到他取走鑰匙包，且車主無法舉證小小的鑰匙包內有裝3萬元現鈔，認定楊男罪證不足，所以不起訴。