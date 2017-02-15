苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際

苗栗疑似山區起火。（圖擷自PTT）

2017-02-15 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕多位民眾在今日下午2時許，在搭乘火車或開車行經苗栗時，看到有濃濃的黑煙直沖天際，起火處疑似在山區中。

1名網友在「爆料公社」臉書社團表示，他在苗栗往豐原的火車上看到火燒山，希望不要有傷亡出現；另名鄉民則在PTT指出，他在往苗栗公館的交流道上發現遠處有濃煙。從多張照片中可以看到，大量黑煙不斷地傳出，附近天空已成為黑茫茫第一片。