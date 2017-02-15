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二度勞檢蝶戀花 勞動局：出事司機屬「內車」

勞動局今二度勞檢蝶戀花，目前掌握司機與導遊的班表，但對是否超時、是否有僱傭關係仍待釐清。（記者張凱翔攝）

2017-02-15  14:22

〔記者張凱翔／台北報導〕北市勞動局對蝶戀花旅行社今第二次勞檢，重點在掌握司機、導遊的名冊與出勤班表明細，並釐清蝶戀花、友力運通和司機之間的僱傭關係。勞動局表示，照班表顯示司機有分為「內車」與「外車」兩種，前者是以車綁人，以遊覽車的車號歸屬蝶戀花旅行社，出事的康姓司機屬於「內車」司機，但是否有嚴格意義上的僱傭關係仍得靠其他資料佐證。

勞動局一行人於上午11時進入蝶戀花位於重慶北路三段的辦公室，並於下午2時步出辦公室對媒體說明調查結果。勞檢處主秘吳夢麟說，目前已掌握司機、導遊的出勤班表，但部分資料仍有缺漏，包括肇事康姓司機的班表也不完整，但班表上有載明蝶戀花出團的車輛有分「內車」與「外車」，康姓司機被列於內車欄位內，公司員工解釋內車是「以車綁人」，外車則是內車人力不足才會向外調動，但具體的僱傭關係勞動局說還要其他資料進行佐證後，才能進一步確定。

勞動局表示，目前從班表上還看不出是否有超時和違規，而且班表不一定準確，還要搭配其他資料與調查才能確定，但因「調查不公開」所以不便對外說明。至於是否會有第三次勞檢？勞動局說要看調查狀況而定。

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