媽祖指示遶境多帶「筊」？ 恍神女連偷17組
2017-02-15 13:59
［記者楊政郡／台中報導］偷「筊」也是偷！台中市中區萬春宮最近連續發生宮內使用的「茭」離奇失蹤，沒想到竟是30歲吸毒詹姓女子所為，在她身上搜出該宮17組「筊」，宮內志工質疑她偷來做什麼？她竟說是媽祖指示她，遶境時要多帶「筊」，警方另在她身上搜到0.31公克安非他命，訊後依竊盜及毒品罪將女子移送法辦。
據警方指出，詹女（30歲、有毒品等多項前科）14日被發現進入廟內後徘徊不去、形跡可疑，加上該廟神桌上供信徒使用的「筊」，最近常離奇失蹤，廟內工作人員決定報警處理。
警方到場，詹女並沒有逃離，但進一步對談，發現詹女語無倫次，而警方與志工一起逼問有無偷「筊」，她才承認因要參加大甲媽祖遶境，聽媽祖指示要多帶一些「筊」，才能得到更好保佑，她還說拿走「筊」前有先擲「筊」向神明請示，她不認為是偷「筊」。詹女一直說自己是虔誠媽祖信徒，讓警方和志工當場哭笑不得。
警方隨後在詹女包包內發現17組筊，上面均印有「萬春宮」字樣，均是自該宮廟內竊得，警方又在詹女貼身內衣處，查獲0.31公克的安非他命，詹女坦承是前一天吸食後所剩。
該宮某志工表示，該宮很少發生竊案，就算遇上因肚子餓竊取供品食用的民眾，了解身世後也都會原諒他們，但偷「筊」求平安還是頭一遭，但反而可見毒品害人之深。
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