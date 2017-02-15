| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半 苗栗疑似山區起火 黑煙直沖天際 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

家中失智長輩不走失 警察教你用這招防護

2017-02-15  13:41

〔記者吳昇儒／新北報導〕北市一名失智謝姓老翁年節時間外出，卻忘了回家的路，無助地走到新北市橫科山區。熱心的民眾發現後報警處理，員警先將他帶回派出所，使用人臉辨識系統費了一番功夫查詢，才查出老翁身分。警方呼籲，若家中有失智老人，一定要幫他申請愛心手鍊，萬一不慎走失，當地派出所就可以透過手鍊上的編號，迅速幫老人家找到回家的路。

75歲謝姓老翁家住在北市光復南路，年節期間離家之後，突然忘記回家的路，也忘了自己的名字和身分，一路走到橫科地區一條小徑內，呆坐在民眾自行開墾的菜圃旁，深夜10點才被民眾發現，通報汐止警分局橫科派出所協助。

員警詢問老翁姓名、住址或是家中電話，老翁均說不知道，完全忘記自己是誰，警員先將他帶回派出所提供保暖衣物及熱茶，並利用人臉辨識系統尋找老翁身分，終於查到老翁姓謝，趕緊聯繫他的家人。謝翁的兒子到派出所時頻頻向員警致謝，帶回老父親。

汐止警分局指出，家中如有失智老人一定要讓他攜帶愛心手鍊，並在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，不論他走失到哪，只要發現就能順利找到家人將他帶回。

廣告
  • 警方將謝姓老翁帶回派出所暫時安置，並協助他找到回家的路（記者吳昇儒翻攝）

    警方將謝姓老翁帶回派出所暫時安置，並協助他找到回家的路（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方呼籲，民眾家中如有失智老人一定要幫他申請愛心手鍊，只要憑手鍊編號就能幫他找到回家的路（記者吳昇儒翻攝）

    警方呼籲，民眾家中如有失智老人一定要幫他申請愛心手鍊，只要憑手鍊編號就能幫他找到回家的路（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：家中失智長輩不走失 警察教你用這招防護


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.