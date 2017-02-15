家中失智長輩不走失 警察教你用這招防護

2017-02-15 13:41

〔記者吳昇儒／新北報導〕北市一名失智謝姓老翁年節時間外出，卻忘了回家的路，無助地走到新北市橫科山區。熱心的民眾發現後報警處理，員警先將他帶回派出所，使用人臉辨識系統費了一番功夫查詢，才查出老翁身分。警方呼籲，若家中有失智老人，一定要幫他申請愛心手鍊，萬一不慎走失，當地派出所就可以透過手鍊上的編號，迅速幫老人家找到回家的路。

75歲謝姓老翁家住在北市光復南路，年節期間離家之後，突然忘記回家的路，也忘了自己的名字和身分，一路走到橫科地區一條小徑內，呆坐在民眾自行開墾的菜圃旁，深夜10點才被民眾發現，通報汐止警分局橫科派出所協助。

員警詢問老翁姓名、住址或是家中電話，老翁均說不知道，完全忘記自己是誰，警員先將他帶回派出所提供保暖衣物及熱茶，並利用人臉辨識系統尋找老翁身分，終於查到老翁姓謝，趕緊聯繫他的家人。謝翁的兒子到派出所時頻頻向員警致謝，帶回老父親。

汐止警分局指出，家中如有失智老人一定要讓他攜帶愛心手鍊，並在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，不論他走失到哪，只要發現就能順利找到家人將他帶回。