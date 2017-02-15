恐怖情人！不爽分手 男子尾隨前女友砍新歡
2017-02-15 13:50
［記者陳恩惠／台北報導］昨天是西洋情人節，苗栗32歲男子黃振益，不甘分手年餘的陳姓大學生女友另結新歡，一路尾隨陳女北上尋新歡，看陳女和吳姓男友恩愛成雙，越看越不爽，轉往吳家巷口守候，傍晚見2人返回，上前質問陳女時，竟持刀砍殺，直追到警所前，當場遭大同警方逮捕，警訊後依殺人未遂罪送辦。
民族派出所長張俼銘說，昨天傍晚5時28分時，值班員警聽到派出所外，有名女子驚聲尖叫、求救大喊：「警察先生救命啊！」立刻出門查看，發現有名長髮女子緊抱著倒臥地上的男子，而男子臉頰、手部都沾有血跡，女子哭著表示遭人持刀追砍；員警立刻通報將受傷男子送醫，同時在對街發現戴口罩、全身黑衣黑褲、手持水果刀、站立觀看的嫌犯，於是動員線上大批警力，迅速橫越馬路，予以奪刀壓制逮捕。
陳姓女大生表示，她與黃嫌早已分手1年多，不知為什麼他突然又出現？昨天傍晚與現任吳姓男友回到北市重慶北路的住處時，黃突然現身，質問她「妳是不是和他在交往？」，她不理，黃當場醋勁大發，突然從背包內取出預藏水果刀揮砍，當場劃傷吳姓男友左臉頰及左手臂，吳男隨即拉著陳女逃逸，一路跑往70公尺外的民族西路派出所，到警所前吳男才不支倒地。
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