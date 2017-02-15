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男攜毒被查獲 瞎扯為了戒毒當警惕

2017-02-15  13:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警保安警察大隊一中隊，在萬華環河南路一段131號前執行路檢勤務，發現騎機車行經的31歲王姓男子神情緊張，員警發覺有異便要求停車受檢。

王男受檢時有問必答，非常配合，但警方卻在他外套內側口袋發現1只塑膠盒子，打開查看，卻是毒品安非他命1包及吸食器1組。王男當下辯稱那是他要作為警惕自己用的，他沒有再沾毒品了，更表示他是從台南來工作的，企圖博取同情。

警方將王男上銬帶返隊部偵訊，他才坦承仍有吸毒惡習，因為工作需要提神，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 警方查安非他命毒品一包。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查安非他命毒品一包。（記者劉慶侯翻攝）

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