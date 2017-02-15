翁啟惠否認貪污 檢痛批：不知利益迴避

2017-02-15 13:25

〔記者黃捷／台北報導〕浩鼎案今開庭，翁啟惠稱自己具有研究員、創作人身分，技轉事宜都與中研院長職務無關，怎麼可能貪污，檢察官則痛批，翁身為院長，負有管理、監督中研院的職責，卻與商人有這麼多複雜資金往來，根本不知利益迴避，很難撇清責任。

翁啟惠辯稱，他是醣分子酵素合成法技術的創作人，以此身分與浩鼎洽談技轉事宜，並無違法，他雖同時具有中研院長身分，但技轉需經院內智財技轉處審核，合約審核也只到副院長層級，並未以院長身分主導技轉，檢察官卻忽略這項事實。

蒞庭檢察官邱智宏則表示，檢方堅持「利益迴避」的核心價值，政府官員應謹守這條線，才能讓國家繼續向前，若翁只是單純研究員，確實不構成貪污，檢方不會起訴。

他說，國家讓翁擔任中研院長，就代表國家對他有最崇高的期待，負有管理、監督中研院的職責，但私下卻與浩鼎有這麼多複雜資金往來，很難撇清責任。