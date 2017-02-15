一窩通緝犯製毒！ 俏皮毒咖包吸年輕毒蟲
板橋警分局破獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧租下豪宅共組製毒工廠；起出2300包KITTY、航海王等毒包咖啡包與製毒工具，擺滿陳列的長桌。（記者吳仁捷攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕毒鴛鴦余凱威、林佳慧與女子賴聿喬涉嫌租下新北市一處緊鄰捷運站的豪宅，大開製毒工廠，混製毒品咖啡包、一粒眠、毒梅片、金惡魔等新興毒品，警方攻破毒工廠時，被通緝的林女從3樓跳下，撞上2樓強化玻璃幸運僅受輕傷；警方現場逮獲5嫌，起出印有航海王、LionKITTY等俏皮圖案的毒咖啡包，懷疑專用來吸引年輕人，警方查獲7公斤，黑市價格300萬的毒品。
新北市板橋警分局偵查隊接獲情資，40歲余凱威因藥事法通緝，小他9歲的毒女友林佳慧也因毒品通緝，這對毒鴛鴦大開製毒工廠，找來29歲女子賴聿喬當人頭，以每月4萬4000元代價，租下50坪房屋當製毒工廠，還有保全及門禁管制，更利用捷運的便利性，將毒品運往台北夜店、酒店販售牟利。
板橋警分局偵查隊14日情人節當天由隊長林子翔帶隊，到新北市三重捷運路這處豪宅緝毒，警方得知情人節前後為毒咖包供貨高峰期，鎖定余嫌藏匿處，聲請搜索票後，大批幹員登門查緝，余嫌林姓女友從監視器發現警察上門，大膽地從3樓跳樓逃逸，撞破2樓強化玻璃受困，狡猾的林女更冒名應訊，當場被員警拆穿，原來是名毒品通緝犯，而余嫌是是藥事法通緝犯，賴女則是詐欺通緝犯，在場的黃姓姊弟檔，辯稱剛從台中上來「幫忙」，全被帶回警局。
警方在屋內查扣大批混合型新興毒品，包括198包航海王咖啡包、1047包LionKitty咖啡包1,047包、5214顆一粒眠碇、還有毒品梅片、金惡魔、K他命、分裝袋、電動研磨機、漏斗、封口機、點鈔機及磅秤，這個製毒工廠分裝好毒品後，靠著捷運便利直接出貨，或相約買家到捷運站交貨，收取的販毒暴利還需要點鈔機清點，可見生意相當興隆；這批毒販擔心分裝毒品傳出異味，還自備除臭罐，避免被鄰居發現。
警方陳列一包包咖啡包，上面印著航海王及LionKitty等卡通圖案，不知情者誤以為是新出品的即溶飲料，但這批毒品咖啡包全裝入著安非他命等混合毒品，警方今天將余嫌等5人依違反毒條例送辦，擴大追查毒品原料來源。
板橋警分局破獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧租下豪宅共組製毒工廠；起出2300包KITTY（見圖）、航海王等毒包咖啡包與製毒工具，擺滿陳列的長桌。（記者吳仁捷攝）
板橋警分局查獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧共組製毒工廠，起出印有LionKitty、航海王（見 圖）等圖案的毒咖啡包。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
板橋警分局查獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧共組製毒工廠，起出印有LionKitty、航海王等圖案的毒咖啡包；鑑識人員到場採證。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
板橋警分局查獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧共組製毒工廠，起出印有LionKitty、航海王等圖案的毒咖啡包。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
板橋警分局查獲毒鴛鴦余凱威、林佳慧共組製毒工廠，起出印有LionKitty、航海王等圖案的毒咖啡包及製毒工具（見圖）。（警方提供；記者吳仁捷翻攝）
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