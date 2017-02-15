惡質電鍍廠再排重金屬廢水 負責人送辦

2017-02-15 13:24

〔記者劉慶侯／台北報導〕在國內電鍍業界負盛名的「明通」公司，去年間即被多次查獲將含重金屬廢水排放至桃園鶯歌溪，嚴重影響水體，遭勒令限期改善；結果，今年又再次暗中排放施作，再被保七總隊第三大隊會同環境保護署發現查獲，將負責人詹塗城移送法辦。

警方表示，位在桃園市龜山的「明通」公司，從事金屬表面電鍍業，並領有桃園市政府水污染防治許可證，但在105年間卻因涉嫌多次排放含重金屬廢水至鶯歌溪，被桃園市環境保護局依水污染防治法移送地檢署偵辦，並責成立即完成改善。

不過，在今年元月初，保七總隊第三大隊會同環境保護署進行例行性複檢時，發現明通公司以混凝土封閉的管線又重新開通，且出口遺留有排水痕跡。

警方查看排放溝渠與鶯歌溪交接處，不僅瀰漫一股酸性氣味，且附近溪底烏黑，有別於溪岸旁鵝卵石顏色，明顯已遭污染，顯示明通公司又再暗中排放廢水，污染河川水源。

警方在排放廢水現場多日埋伏守候，終於在日前發現廠內傳出陣陣酸氣，經前往排放口查看，發現正有大量廢水流出，經採樣檢測後，證實內含重金屬鎳過量。

警方調查，詹姓負責人為節省廢水處理的龐大費用，趁深夜時分，將含重金屬鎳的廢水另接管線至額外不明桶槽內，再利用未經核准登記的放流口，排放至溝渠後流入鶯歌溪，污染環境行為重大。全案依違反水污染防治法移送偵辦。

相關影音