中壢站前商圈連續縱火 無良2男稱取暖好玩
2017-02-15 13:03
中壢站前商圈連續縱火，受害攤商欲哭無淚，無良2男被逮稱取暖好玩。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕從今天凌晨0時18分至4時21分，桃園市中壢站前商圈暗夜發生多起縱火案，有兩名男子隨機以打火機連縱4火，燒毀2路邊攤攤架、客運站前垃圾堆，以及連鎖速食店麥當勞2樓女廁的衛生紙，中壢警方過濾監視器，逮到還在外面閒逛的57歲劉姓男子、19歲李姓男子，訊後依公共危險送辦。
劉、李兩男被帶回偵訊，還推說原本都不認識，是凌晨在商圈遇到，只為取暖好玩，才邊走邊以打火機放火後逃離現場，還會跑現場看熱鬧，令警方聽了搖頭。
警方指出，今天凌晨0時18分兩男先在建國路103巷以打火機燒毀路邊攤架，接著0時34分又到中平路以打火機燒毀路邊賣起司馬鈴薯攤架，10分鐘後新竹客運站附近的垃圾又燒起來，一旁的牛肉麵店騎樓下的塑膠袋也有被燃燒痕跡。
中壢消防分隊、中壢派出所獲報訪查研判是人為縱火，經調閱監視器並且加強商圈巡邏，發現火警位置集中在中壢火車站前半徑百公尺範圍內，中壢派出所警員謝荷清、林志達獲報後根據路人描述特徵分別於4時40分在中平路前查獲李男、5時10分在中正路再查獲劉男，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。
中壢站前商圈連續縱火，受害攤商欲哭無淚，無良2男被逮稱取暖好玩。（記者李容萍攝）
中壢站前商圈連續縱火，受害攤商欲哭無淚，無良2男被逮稱取暖好玩。（記者李容萍翻攝）
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