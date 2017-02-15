沒戴安全帽還嗆殺警 悍警、正義哥聯手制伏

2017-02-15 12:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名謝姓男子（41歲），昨天下午騎車行經大里區國光路時未戴安全帽，國光派出所員警王鵬翔發現示意停車，沒想到謝男不理，還說：「不要煩我！」員警騎車緊跟要求停車，謝男竟發狂嗆聲：「你再煩我就殺了你！」員警一聽強制攔下張男逮捕，3名路過正義哥也上前協助壓制，直到支援警力趕到才離開，網友紛紛留言「警民合作太棒了！」「大快人心」，囂張的謝男訊後依妨害公務、恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。

臉書「爆料公社」昨天有網友上傳一段影片，表示在大里德芳南路和國光路口有騎士沒戴安全帽不配合警察攔查，還嗆聲要殺警，被警察和熱心騎士壓制在地，網友看到紛紛留言「看到這種被制伏真是大快人心」、「沒戴安全帽就低調點，還敢嗆警察」、「警民合作太棒了！」

霧峰分局國光派出所所長葉信良今天表示，昨天下午4點多，所內員警王鵬翔執行查戶口勤務時，騎車行經大里國光路和東榮路口時，發現騎機車的謝男沒戴安全帽，立刻騎到謝男旁邊示意停車受檢，沒想到謝男不理會繼續往前騎，還說：「不要煩我！」

葉信良表示，因謝男明顯違規，員警繼續緊跟要求停車，沒想到謝男竟嗆聲：「你再煩我就殺了你！」因言行已經是明顯挑戰公權力的現行犯，員警在德芳南路和國光路口時強制將謝男攔下並進行逮捕。

當時有聽到謝男嗆聲的騎士和路過共3位民眾，熱心協助將謝男壓制在地，直到恰巧經過的交大員警和隨後趕來的支援警力加入逮捕民眾才離開，王姓警員手指並在壓制逮捕過程中受傷，所幸無大礙， 訊後已經依妨害公務、恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。