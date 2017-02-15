浩鼎案開庭 張念慈辯行賄電郵搞烏龍 檢察官反控說謊

士林地方法院15日首度開庭審理浩鼎案，浩鼎董座張念慈出庭。（記者劉信德攝）

2017-02-15 12:53

［記者黃捷／台北報導］士林地檢署偵辦浩鼎案，認定浩鼎董座張念慈除以3000張浩鼎股票賄賂前中研院長翁啟惠，2人還另以浩鼎150萬技術股達成期約行收賄，依貪污罪起訴2人。張念慈今指檢方認定期約行收賄的「關鍵電郵」搞烏龍，通篇根本未向翁提及此事，「這150萬技術股其實要給我的」，檢察官也當庭回應，稱張辯稱與事實不符。

起訴書指出，張為取得乳癌新藥技術，2011年10月10日以電子郵件通知翁啟惠，有安排150萬浩鼎新藥技術股給他，翁於11天後回覆「OK」，但因主管機關認為發行技術股有疑慮，張為免浩鼎興櫃時程延誤，最後放棄，認定2人達成期約行收賄。

張念慈表示，該筆郵件附件內容所談的是「SUN ART」的技術股，並未提及浩鼎，檢察官卻以此郵件認定他與翁達成期約行收賂，根本是穿鑿附會。

他說，這150萬技術股其實是要酬謝他對浩鼎的貢獻，因此為了避嫌，他從未參與相關董事會議，但因經濟部認為有疑慮，擔心會因此影響浩鼎興櫃，所以才放棄，「我的決定都是為了公司好」。

檢察官反擊，郵件內文雖未寫明「浩鼎」，但卻提及「OBI-822」可仿效「SUN ART」方式發行技術股，而「OBI-822」就是浩鼎新藥，翁啟惠不可能不知道，直指張說謊。