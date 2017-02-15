頭前溪畔遭傾倒不明化學溶劑 40度以上有爆炸之虞

環保署人員檢測廢棄物成分。（記者蔡彰盛攝）

2017-02-15 12:46

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹縣市交界的頭前溪河川地，去年5月開始被民眾陸續發現遭人丟棄十多桶不明廢棄化學溶劑，新竹地檢署檢察官許大偉上午指揮環保署與警方前往採證，初步發現該溶劑含有重金屬，是揮發性溶劑，溫度超過攝氏40度，就有燃燒爆炸之虞，全案擴大追查。

許大偉上午指揮環保署、警方和河川局等人前往詳細採驗，並將不明溶劑移置安全處，將從溶劑成分追查惡意棄置者。

許大偉說，日前新竹地檢署結合警方、環保等單位，成立檢警環聯盟，加強違法丟棄有毒廢棄物的追查，其中去年5月間，新竹縣市交界的頭前溪北岸河川地，被民眾發現遭人丟棄十多桶不明廢棄化學溶劑。

河川局採樣送驗，因採樣不全，只知道溶劑是揮發性，溫度超過攝氏40度就有燃燒爆炸之虞。檢方得知後，協調環保署、轄區警方和河川局人員，上午再度前往詳細採樣，每一桶不明溶劑一一採樣，採完後立即移至安全處所。

許大偉說，因溶劑丟棄時間已久，追查較困難，不過等詳細檢驗結果出爐，將從溶劑化學成分研判可能的來源，全力追查丟棄者，將追究其行政、刑事責任。

許大偉說，根據環保局的稽查報告，去年5月18日就接獲民眾檢舉，然而上次開會透過河川局報告，才知道這個狀況，由於事先未通報，因此介入調查的時間有些遲，新竹日前已成立專案小組，希望未來環保局、檢警單位更緊密互相合作，才能更快掌握情況。

許大偉呼籲，新竹縣、市政府，裝設監視器非唯一辦法，應該積極開發頭前溪沿岸，當有民眾前來運動，有人潮時，偷倒業者自然就會卻步。