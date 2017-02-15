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身障女迷路 氣質女警用…助她返家

氣質女警周瑜，堪稱才貌兼具。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-15  12:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局育才所警員日前接獲民眾報案，指中市北區興進、進德北路口的統一超商內，有一名不斷哭喊媽媽的少女，25歲的正妹女警周瑜馳抵後，從少女衣著簡便、只穿拖鞋等跡象研判，是住在附近的居民，遂透過警用人臉辨識系統查詢，鎖定中市北區縮小範圍過濾，不到1小時就查到住址，協助迷途的身心障礙少女返家，周員氣質清新，執勤時常吸引民眾注目，在亮麗外表之下，有一個聰明腦袋，堪稱才貌兼具。

周瑜與同事獲報抵達超商時，少女無法清楚表達身分，周員研判這位少女可能是身心障礙者，警方查尋的難度頗高，這名少女還對著25歲未婚的正妹女警周瑜，不斷哭喊著「媽媽」，周瑜先以溫和語氣安撫慌亂情緒，再尋找辨識身分的蛛絲馬跡。

周瑜觀察到少女穿著簡便，還穿著拖鞋，應該是住在附近的居民，另外，超商店員說，雖不認識少女，但印象中少女常由母親陪同購物，周員有了初步資料，進一步透過人臉辨識系統，並將搜尋資料的範圍，限定在台中市北區，比對照片顯示，可能是住在中市北區育樂街一帶的郭姓少女。

周員牽著少女的手，陪同她到育樂街，附近居民很快認出少女，幫周員確認住址後，周員帶少女返家，剛好遇到正要外出報案的周母，一看見到女兒開心不已，周母說，沒想到尚未報案，警方就幫她找回女兒。

25歲的女警周瑜，今年1月初才到第二分局報到，目前尚在為時六個月的實務訓練期間，由於周員氣質清新，執勤時常吸引民眾駐足行注目禮，她不僅外表漂亮，腦袋也很聰明，鄰里也認為她「人美心更美」。

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  • 外表亮麗的周瑜，值勤時常引人駐足注目。（記者張瑞楨翻攝）

    外表亮麗的周瑜，值勤時常引人駐足注目。（記者張瑞楨翻攝）

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