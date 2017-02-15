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深坑老街半夜瓦斯味好重 原來是挖破了！

2017-02-15  12:23

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市今天凌晨0時許，深坑老街著名地標大榕樹附近，進行道路施工時不慎挖破天然氣管線，瞬間瓦斯味，一旁居民聞到報警，警消到場後測量天然氣濃度為5000ppm，以防萬一，仍佈水線灑水降低濃度，瓦斯公司也趕到現場進行管線更換，所幸無造成人員傷亡。

警消獲報到場，量測現場天然氣濃度為5千ppm，據警消人員表示，超過5萬ppm以上才有危險之虞，加上該處空曠，並沒有安全疑慮，警消在現場灑水警戒，瓦斯公司趕到現場完成管線更換，現場警消確認狀況排除後收隊離開，。

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  • 深坑老街著名地標大榕樹附近因施工不慎挖破天然氣管線。（記者陳薏云翻攝）

    深坑老街著名地標大榕樹附近因施工不慎挖破天然氣管線。（記者陳薏云翻攝）

  • 警消在現場灑水警戒。（記者陳薏云翻攝）

    警消在現場灑水警戒。（記者陳薏云翻攝）

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