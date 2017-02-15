假少將騙兩岸詐千餘萬 吳宗憲也成行騙幌子

2017-02-15 12:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕上兵退伍、無正當職業的53歲男子盛重遠，涉嫌假冒情報員、軍情局少將等身分在外招搖撞騙，詐騙對象除了上櫃公司董事長、殯葬業老闆，當過2屆北京市政協委員的中國富商韓志軍也被騙，就連綜藝天王吳宗憲也成為他行騙的幌子，102年迄今詐騙1600萬餘元，新北地檢署13日將盛男拘提到案，訊後依有逃亡、反覆實施之虞將他聲押禁見獲准。

據了解，盛男打著軍情局高官身分，結識不少政商人士，游走兩岸之間，深知這些人多有海外投資、移民等需求，因此聲稱認識各國政要，可幫忙疏通打點，讓不少政商人士信以為真，不料最後才發現是騙局一場。而中國富商韓志軍，就因盛男以「協辦加拿大移民」等藉口，被詐騙200多萬元，韓去年底來台向新北市憲兵隊舉發，此案才曝光。

檢憲調查，除韓志軍外，盛男還向上櫃公司董座誆稱可協助其進駐中國某省的科學園區，但要給他錢遊說疏通該省省長；另並向殯葬業者謊稱，可幫忙承攬軍醫院的殯葬事宜，還向澳門經紀公司佯稱，能叫吳宗憲到澳門賭場表演，目前掌握被害者達10人。

新北檢週一指揮新北憲兵隊，搜索盛男位於新北永和的住處，帶回盛男，據悉，盛男坦承部分犯行，檢憲將再深入追查，他究竟如何與軍方及政商人士搭上線，及是否還有更多未曝光的被害人，全案擴大偵辦中。