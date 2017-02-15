男子疑因債務糾紛當街遭擄 警鎖定追緝中
2017-02-15 12:26
〔記者陳薏云／新北報導〕撲朔迷離！今清晨3時許，新北市新店區北宜路二段疑似發生債務擄人案件，25歲林男與23歲陳男開車前往北宜路找陳姓女子後，3人一同開車至北宜路長春路口時，遭到另輛BMW轎車攔下，BMW轎車下來3名男子，敲破林男轎車車窗，手持電擊棒抓住林男，另外兩人則將車內陳男擄走，警方現已掌握車牌號碼，正全力追緝中。
警方調查，林姓男子駕駛一輛黑色馬自達轎車，與陳男先在北宜路二段82巷接上一名陳姓女子後，駕車前往清潭國小，這時陳男突然叫林男停車，並叫林男去查看一台雙B轎車；林男向警方表示，車內僅有一名女子，車內女子只說要找陳男聊聊，不料聊完後方就衝出3名男子，其中一名手持電擊棒抓住林男，另2名男子則持球棒砸毀林男的車窗，並將陳男押上雙B轎車後逃逸。
奇怪的是，警方詢問遭擄陳男的友人林男及陳女，兩人神色自若，對於陳男遭擄一事不願多作說明，警方初步了解疑為債務糾紛，詳細擄人原因仍待警方調查。
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