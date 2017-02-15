浩鼎案首開庭 翁啟惠落淚：我被境管是台灣的損失

前中研院長翁啟惠因浩鼎案遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院15日首度開庭，針對是否繼續境管，或做其他強制處分進行審理。（記者劉信德攝）

2017-02-15 12:08

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院今開準備庭，調查2人是否仍有境管必要。翁向法官表示，他多次受邀出國演講、推廣台灣生技產業，他被境管「是台灣的損失」，期間一度落淚，拿出手帕擦拭。合議庭則諭知「候核辦」。

翁表示，他一生志願當科學家，在國外努力15年，最後決定回國，為台灣生技產業及研發環境盡心盡力，至今仍未忘記初衷，此次遭檢察官起訴，對他、對中研院都有很大傷害，他定會留下來全力捍衛清白。

他說，他的學術研究遍及各地，全世界的人都認識他，若他真的潛逃出境，肯定會遭通緝，那他在全世界都將無立足之地，因此沒可能逃亡，若對他境管，他無法出席國際會議，反而阻礙推廣台灣學術發展，對國家、對他個人都是損失。

翁的辯護律師也打出悲情牌，拍著翁的肩膀向法官傾訴，指翁與他討論案情時，頻頻提到他對台灣生技產業的願景及付出，「他把名譽看的比生命還重要」，翁此時也忍不住落淚，拿出手帕擦拭。

張念慈也否認犯行，稱美國FDA、中國CFPA已核准浩鼎新藥OBI-822進入全球性三期臨床實驗階段，歐洲EMA也在審核中，他身為浩鼎負責人得親自參與多場會議，需頻繁出國，若有延誤，對股民及台灣生技推廣都有影響，希望解除境管。

蒞庭檢察官則認為，翁啟惠於偵查期間曾交保出國開會，事後雖有如期返國，但如今已被起訴，時空環境不同，有可能看到檢方提出的證據後畏罪潛逃，且2人在美國都有資產，可在國外長期生活，認定有逃亡之虞，建請法官裁定維持境管。

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