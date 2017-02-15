浩鼎案首開庭 翁啟惠落淚：我被境管是台灣的損失
2017-02-15 12:08
前中研院長翁啟惠因浩鼎案遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院15日首度開庭，針對是否繼續境管，或做其他強制處分進行審理。（記者劉信德攝）
［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院今開準備庭，調查2人是否仍有境管必要。翁向法官表示，他多次受邀出國演講、推廣台灣生技產業，他被境管「是台灣的損失」，期間一度落淚，拿出手帕擦拭。合議庭則諭知「候核辦」。
翁表示，他一生志願當科學家，在國外努力15年，最後決定回國，為台灣生技產業及研發環境盡心盡力，至今仍未忘記初衷，此次遭檢察官起訴，對他、對中研院都有很大傷害，他定會留下來全力捍衛清白。
他說，他的學術研究遍及各地，全世界的人都認識他，若他真的潛逃出境，肯定會遭通緝，那他在全世界都將無立足之地，因此沒可能逃亡，若對他境管，他無法出席國際會議，反而阻礙推廣台灣學術發展，對國家、對他個人都是損失。
翁的辯護律師也打出悲情牌，拍著翁的肩膀向法官傾訴，指翁與他討論案情時，頻頻提到他對台灣生技產業的願景及付出，「他把名譽看的比生命還重要」，翁此時也忍不住落淚，拿出手帕擦拭。
張念慈也否認犯行，稱美國FDA、中國CFPA已核准浩鼎新藥OBI-822進入全球性三期臨床實驗階段，歐洲EMA也在審核中，他身為浩鼎負責人得親自參與多場會議，需頻繁出國，若有延誤，對股民及台灣生技推廣都有影響，希望解除境管。
蒞庭檢察官則認為，翁啟惠於偵查期間曾交保出國開會，事後雖有如期返國，但如今已被起訴，時空環境不同，有可能看到檢方提出的證據後畏罪潛逃，且2人在美國都有資產，可在國外長期生活，認定有逃亡之虞，建請法官裁定維持境管。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 深坑驚傳警匪追逐！ 酒駕不停撞壞路旁賓士
- 桃園百年古厝雙屍命案 主嫌道歉賠償更審輕判25年
- 性侵韓女被抓包 色運將竟嗆告誣告
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 被魚刺傷染海洋弧菌 險截肢
- 拜年看板被拆 冬山鄉長批找碴
- 國道遊覽車翻覆意外責任歸屬 台客名嘴說話了
- 友達去年EPS0.81元 今年景氣逐季向上
- 週刊爆毆妻又打母 童仲彥：我媽很生氣...
- 趁燈會漲5倍車資！小黃敲竹槓 虎尾到斗六索價2700元
- 12年國教新課綱前導學校//屏縣來義高中 將設原民實驗專班
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 找到前世老婆 歐陽娜娜情人節和他過
- 汪笨湖一手催生《台灣心聲》 堅持本土立場
- 今年首起百日咳群聚感染 母子同時確診
- NBA》詹姆斯「準大三元」領軍 擋住灰狼威金斯41分強攻
- 威后登運動畫刊封面
- 世大運反恐 下月底實兵演練
- 〈家庭診療室〉小叔每月入不敷出 擔心上門借錢
- （影音）林大晉不怕過氣 情人節甜唱「永恆」獻粉絲
- 自由廣場》大車禍後 商官都在騙來騙去
- MLB》洋基宣布田中將大投開幕戰 破日本投手紀錄
- 桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 第一公墓建納骨塔 竹山人強烈反對
- 避免悲劇重演 遊覽車應全車繫安全帶
- 「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角
- MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」
- 性情中人 盼藝術圈團結在一起
- 川普︰北美自貿協定 加國部分僅需微調
- 比拍片更好賺！？3人氣AV女優風俗店「外賣」
- NBA》暴龍得伊巴卡賺翻了？ 竟因綠衫軍不願冒險換
- 汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世
- 明載釣魚台是領土 日修訂學習指導要領
- 新北民政局催婚 520紅線大放送
- 委內瑞拉副總統 美列毒梟制裁
- 網球》謝淑薇轟體育署：1200萬補助款根本沒看過
- 週刊爆何壽川不愛長子 外孫改姓搶永豐餘接班
- 中越邊境小村集體中毒7死 死因指向吃中國製糖果
- 凱撒飯店群進駐新板特區 6月試營運
- Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：浩鼎案首開庭 翁啟惠落淚：我被境管是台灣的損失
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分