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苗檢成立國土保育平台 要求犯罪工具都查扣

2017-02-15  12:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署邀集相關單位，召開國土保育小組會議，成立苗栗地區環保、國土保育平台，並透過此會議，向各單位宣導法務部推動的偵查中扣押物變價作法，以查扣、沒收犯罪的怪手機具、車輛等，降低犯罪者的誘因，以維國土環境永續發展。

地檢署昨天邀集轄區各警察、調查機關、環保署環境督察總隊中區環境督察大隊、林務局新竹、東勢林管處、雪霸國家公園管理處、經濟部水利署第二、第三河川局、苗栗縣政府政風處、環保局、農業處、水利處、國有財產署中區分署苗栗辦事處等單位與會。

會中就實務上面臨的困難與疑義，包括涉案車輛、機具查扣、保管（或行政扣留、沒入等）方式、各權責單位所能提供、運用之辦案資源等議題，經充分交換意見，達成共識並做成決議。

苗栗地檢署主任檢察官蔡偉逸表示，依據森林法第51條第6項、52條第5項對於供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，係採絕對沒收，水土保持法、山坡地保育利用條例亦有類似規定，且法務部目前正積極推動扣押物偵查中變價政策，是以日後如有查扣供犯罪所用之機具、車輛，且合於前揭規定，可由地檢署視情況辦理扣押物變價拍賣程序，以解決扣案機具、車輛保管問題。去年苗栗警分局偵辦三義鄉侵占國有地一案，犯罪工具怪手已被沒入。

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  • 去年苗栗警分局偵辦三義鄉侵占國有地一案，犯罪工具怪手已被沒入。（記者彭健禮翻攝）

    去年苗栗警分局偵辦三義鄉侵占國有地一案，犯罪工具怪手已被沒入。（記者彭健禮翻攝）

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