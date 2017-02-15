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農會選舉傳賄選疑案 村長送禮盒10萬交保

雲林檢警調查獲參選農會代表的古坑鄉村長吳景富涉嫌送禮盒賄選。（記者黃淑莉翻攝）

2017-02-15  11:59

［記者黃淑莉／雲林報導］全國基層農會選舉19日登場，雲林檢警調積極查賄，繼西螺農會總幹事遭人持槍恐嚇後，昨天兵分多路到古坑鄉湳仔村長吳景富等人家中搜索，並傳喚吳及4位鄰長到案，訊問後吳景富以10萬元交保，雲林地檢署統計，目前全縣農會選舉賄選情資共有20件。

地檢署表示，地檢署7日接獲情資，指登記參選古坑鄉農會會員代表的吳景富，春節期間透過多位鄰長贈送禮盒，裡面有苦茶油一瓶及麵線6綑，有賄選之嫌。

地檢署檢察官施家榮昨天指揮斗南分局、雲林縣調查站，分別到吳景富及張姓4位鄰長家中搜索，偵訊時吳景富指出，禮盒是補發重陽節祝壽禮盒，價值約4、500元。檢察官偵訊後，吳景富以10萬元交保，張姓等4位鄰長分別以2、3萬元交保，全案由地檢署依違反農會法偵辦中。

雲林地檢署指出，這次農會代表選舉，雲林包括台西、東勢、麥寮、土庫、二崙及北港競爭都很激烈，全縣目前賄選情資有20件，有旅遊、送禮盒、暴力等，暴力部分為西螺農會總幹事遭人持槍恐嚇，地檢署已於3日提起公訴，其他則由檢警調偵辦調查中。

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