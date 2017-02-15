查核友力公司 公總：不被撤照的可能性不大
2017-02-15 11:48
肇事的友力通運公司外觀。（資料照）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道5號遊覽車翻車事件，旅責險理賠方面，觀光局洽保險公司後表示，後續經蝶戀花旅行社委任律師確認理賠內容後，預計最快明日下午在二殯向家屬召開保險理賠說明會。另外，友力公司由於是重大違規，撤照流程會以最快速處理，公路總局局長陳彥伯表示，依照目前查核所呈現出來的問題，不被撤照的可能性不大。
法務部已督導士林地檢署於昨日完成33位罹難者遺體相驗程序，目前已有28位發出死亡證明，另5名採集DNA進行比對，已有3名完成。觀光局已與台北市政府社會局、觀傳局、法務局、相關單位成立聯合服務中心並派員進駐，提供家屬發放慰問金、法律諮詢、心理諮商、志工服務、提供現場所有家屬相關服務。觀光局昨日已致贈慰問金給14位罹難者家屬。至於醫院部分，昨日傷患慰問金發予3位，今日將繼續至國泰、仁愛及北醫等3家醫院慰問，以不打擾家屬為主。
另外，新竹區監理所昨日至友力公司查核，因對派車單等資料未妥善保存，已要求業者今日備妥，將再次前往查核，並就未盡管理責任部分已依公路法及汽車運輸業管理規則第19條掣單舉發。對於車禍駕駛到底是歸蝶戀花旅行社管理還是友力公司管理，陳彥伯強調，汽車運輸業管理規定是針對「業」，也就是公司進行管理，業者本來就應負管理責任；至於所僱用的司機與公司間是何種關係，也由公司內部自己處理，但稽查或出事時，要進行處罰或管理時都是針對公司。
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