轟趴結束認錯敵人照打死 2惡少遭訴、1人通緝

2017-02-15 11:37

［記者楊政郡／台中報導］成事不足、敗事有餘。洪姓、高姓、曾姓等多名年輕人，105年10月某日相約到蘭夏會館開房間飲酒作樂，高高興興的結束要離去之際，曾某幾分酒意「誤認」會館旁一部小客車是先前與其發生糾紛的車子，上前拍玻璃要求駕駛下車，而下車後也發現不是仇人，但惱羞成怒不認錯，對方陳男抵抗，竟把陳拖出來毆打致死，洪、高（羈押中）兩人被依傷害致死起訴，而惹事的曾男逃逸目前通緝中。

起訴書指出，105年10月8日晚上，洪姓、高姓、曾姓及多名友人，在南屯區大墩路蘭夏會館開「轟趴」，飲酒作樂，原是何等高興的事，翌日凌晨3時許結束後，大夥離開會館，曾男卻在會館門口看見一部自小客車，「誤認」是先前與其發生糾紛之人所開，幾分酒意加上大夥朋友壯膽，上前就拍打汽車玻璃，要駕駛下車來理論理論。

陳姓駕駛無端被打擾已經一肚子火，下車後也沒有好口氣，曾男等人見陳男抵抗，眾人出手毆打並拖到車後壓制，以不明銳器猛刺陳男兩大腿，而且應該以刺破大動脈，看到血液是用噴的出來，大夥才清醒驚覺不對，洪男立刻要求曾男趕緊打119，打了電話後大夥趕緊離開現場逃逸，消防局救護車到場後將陳某送林新醫院，但到醫前已死亡。

此案鬧出人命，洪姓、高姓兩人出手幫忙打人，到案後檢方聲請羈押，但惹事的曾男未到案，而過程完全烏龍一場，雙方並沒有恩怨，卻無法理性溝通化解而出人命。