酒駕逃竄撞壞4車 警開槍成功逮人
2017-02-15 11:20
邱嫌有多項詐欺前科，昨晚於深坑酒駕逃逸遭警逮捕。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市深坑區一名45歲邱姓男子，昨晚間11時許酒後駕車，警方恰巧在路口攔查違規車，邱男彷彿看到鬼般加速逃逸，隨即展開警匪追逐，邱男逃跑中更撞毀路邊4輛車，警方朝右前輪開一槍，邱男又繼續逃，最後在1公里外自撞，警方衝上前一記飛踢將他逮捕，警方問：「就酒駕你逃什麼！」邱男直呼：「身上有案子不想關啦！」
警方調查，邱男有多項詐欺前科，目前仍在訴訟中，再加上無照駕駛，才會不顧危險四處亂逃，深坑分駐所長洪浩華、警員蕭宇哲昨晚間11時許在平埔街及文山路交叉路口攔查違規車輛，邱男一見警察，立刻違規迴轉加速逃逸，警方在北深路二段及埔新街攔查到該車，邱嫌不停並倒車衝撞，警方立即用警棍打破該駕駛車窗，並向右前輪開一槍，邱嫌仍不就逮，繼續逃逸。
目擊民眾表示，深夜相當寧靜，卻突然有大批警笛聲，接著甚至聽到槍響，警匪在埔新街追逐，最後警方三方夾擊，嫌犯的車一頭撞上埔新街95巷口的便利商店柱子才停下來，邱嫌沿路逃跑時共撞毀4輛名車，其中一輛路邊停車的賓士更是被直攻車尾，車主趕到後直呼「有夠衰」。
所長洪浩華表示，此起案件並未造成人員傷亡，詢問邱嫌為何要逃，只說「身上好幾條案子還在審」，警方訊後將邱嫌依妨害公務、公共危險以及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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深坑區埔新街昨晚傳出警匪追逐，警方開一槍後制止，一旁停在路邊的賓士車遭波及。（民眾提供）
嫌犯車輛撞到便利超商旁柱子後停止。（民眾提供）
警匪追逐近1公里後，警方一記飛踢逮人。（記者陳薏云翻攝）
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